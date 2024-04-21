Более восьми тысяч южноуральцев заплатят штрафы за тонировку стёкол у авто

Сотрудники Госавтоинспекции Южного Урала с начала 2024 года оштрафовали более восьми тысяч водителей за управление транспортным средством с тонированными стеклами.
По данным пресс-службы полицейского Главка, в отношении водителей составлены протоколы по статье КоАП РФ «Управление транспортным средством, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств».
Штраф составляет 500 рублей. Отказ от снятия тонировки и привидения покрытия стекол в соответствие с нормативами может грозить более суровым денежным наказанием и санкцией до 15 суток ареста.
«В ходе надзора за дорожным движением сотрудники Госавтоинспекции незамедлительно будут принимать меры к нарушителям. Сплошные проверки в данном направлении будут проводится на постоянной основе», — уточняют в ведомстве.
Напомним, в Челябинской области с начала 2024 года ГИБДД прекратила регистрацию 46 автомобилей, которые по ночам мешали людям спать.