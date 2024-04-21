Более восьми тысяч южноуральцев заплатят штрафы за тонировку стёкол у авто

По данным пресс-службы полицейского Главка, в отношении водителей составлены протоколы по статье КоАП РФ «Управление транспортным средством, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств».