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Более восьми тысяч южноуральцев заплатят штрафы за тонировку стёкол у авто

Работа по выявлению нарушителей регламента будет усилена.

Сотрудники Госавтоинспекции Южного Урала с начала 2024 года оштрафовали более восьми тысяч водителей за управление транспортным средством с тонированными стеклами.

По данным пресс-службы полицейского Главка, в отношении водителей составлены протоколы по статье КоАП РФ «Управление транспортным средством, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств».

Штраф составляет 500 рублей. Отказ от снятия тонировки и привидения покрытия стекол в соответствие с нормативами может грозить более суровым денежным наказанием и санкцией до 15 суток ареста.

«В ходе надзора за дорожным движением сотрудники Госавтоинспекции незамедлительно будут принимать меры к нарушителям. Сплошные проверки в данном направлении будут проводится на постоянной основе», — уточняют в ведомстве.

Напомним, в Челябинской области с начала 2024 года ГИБДД прекратила регистрацию 46 автомобилей, которые по ночам мешали людям спать.

ГИБДД