Перед майскими праздниками жителей Воронежской области ждет длинная рабочая неделя

Предстоящая трудовая неделя будет для воронежцев длиннее, чем обычно. Суббота, 27 апреля, станет обычным рабочим днем. Такое изменение связано с предстоящими длинными майскими праздниками.
Жителям Воронежской области, как и другим россиянам, предстоит потрудиться с 22 по 27 апреля. Зато потом начнутся длинные майские праздники. Вслед за выходным воскресеньем, 28 апреля, последуют еще три нерабочих дня — отдыхать будем с понедельника, 29 апреля, по среду, 1 мая, включительно.
Далее будут следовать два рабочих дня — четверг, 2 мая, и пятница, 3 мая. Затем обычные выходные — 4 и 5 мая. 6, 7 и 8 мая — рабочие дни. А потом еще четыре выходных — со Дня Победы 9 мая до воскресенья, 12 мая.