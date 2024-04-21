Перед майскими праздниками жителей Воронежской области ждет длинная рабочая неделя

Жителям Воронежской области, как и другим россиянам, предстоит потрудиться с 22 по 27 апреля. Зато потом начнутся длинные майские праздники. Вслед за выходным воскресеньем, 28 апреля, последуют еще три нерабочих дня — отдыхать будем с понедельника, 29 апреля, по среду, 1 мая, включительно.