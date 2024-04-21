Какой будет погода на неделе в Краснодарском крае

На предстоящей неделе температура воздуха на Кубани останется комфортной — среди недели воздух в среднем по краю прогреется до 25 градусов. В начале и конце недели — чуть прохладнее. Осадков в регионе синоптики пока не прогнозируют, сообщает ИА KrasnodarMedia.
В Краснодаре всю неделю температура воздуха будет колебаться в пределах 23−26 градусов. Осадков в кубанской столице не ожидается. Начало недели будет ярким и солнечным, затем — переменная облачность.
От 18 до 23 градусов тепла в Анапе на предстоящей неделе. Несколько дней будут, возможно, пасмурными, но осадков на курорте синоптики предварительно не прогнозируют. Температура морской воды 15 градусов.
От 18 до 22 тепла ожидается на этой неделе в Геленджике. И этот кубанский курорт дожди обойдут стороной. К слову, климатическая норма курорта для этого времени года — всего 15 градусов. Море прогрелось уже до 16 градусов.
От 19 до 25 тепла на этой неделе в Сочи. Погода в олимпийской столице также порадует комфортными температурными значениями. Небо с переменой облачностью, дождей не ожидается. Температура морской воды 15 градусов.