В Пермском крае с 20 апреля открыли пожароопасный сезон

В 2023 году на территории Пермского края продолжили эффективную борьбу с возгораниями на территории лесов — около 90% пожаров удалось ликвидировать уже в первые сутки. Региональный лесопожарный центр зафиксировал 193 лесных пожара, что в 1,93 раза превысило средний показатель за последние пять лет. Уничтоженная огнем общая площадь составила более 425 га.