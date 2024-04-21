В Пермском крае с 20 апреля открыли пожароопасный сезон

Пермский лесопожарный центр сообщил об открытии с 20 апреля пожароопасного сезона в южной части региона. Пожарную опасность 3-го класса в начале новой недели прогнозируют в Чайковском, Октябрьском, Осе, Ножовке, Чернушке. Это связано с началом схода снежного покрова.
«Пермский ЦГМС начал выполнять ежедневный расчет класса пожарной опасности по условиям погоды в разрезе метеостанций, где отмечается сход снежного покрова», — пояснили в центре.
В 2023 году на территории Пермского края продолжили эффективную борьбу с возгораниями на территории лесов — около 90% пожаров удалось ликвидировать уже в первые сутки. Региональный лесопожарный центр зафиксировал 193 лесных пожара, что в 1,93 раза превысило средний показатель за последние пять лет. Уничтоженная огнем общая площадь составила более 425 га.
Первый лесной пожар год назад на территории региона обнаружили 4 апреля в Очерском лесничестве, а последний — 28 сентября в Гайнском. Продолжительность пожароопасного сезона составила 172 дня в южной части Прикамья, 150 дней — в центральной и северной частях.