В ближайшие три дня в Ростове пройдут затяжные дожди

Так, специалисты отмечают, что 21 апреля в Ростове ожидается переменная облачность. Ночью не предвидится значительных осадков, но днем возможен кратковременный дождь с грозой. Ветер будет дуть северо-восточный, затем перейдет на юго-западный со скоростью 6−11 м/с, порывы достигнут 12−14 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от +11 до +13 градусов, а днем поднимется до +21-+23 градусов. В некоторых районах Ростовской области также ожидаются дожди. Будет дуть северо-восточный ветер, затем перейдет на юго-западный со скоростью 6−11 м/с, в отдельных районах ночью могут быть порывы до 12−14 м/с, а днем при грозе — до 15−18 м/с.
Ночью температура воздуха будет от +10 до +15 градусов, местами даже до +7 градусов. Днем же столбик термометра покажет от +19 до +24 градусов, на востоке даже до +30 градусов. 22 апреля в Ростове также ожидаются осадки.
Ночью температура воздуха опустится до +8 градусов. Днем же погода будет теплой, до +22 градусов. 23 апреля в столице Ростовской области ожидается дождь с грозой. Порывы ветра достигнут 12−14 м/с.
Ночью температура будет от +9 до +11 градусов, а днем потеплеет до +20 градусов.