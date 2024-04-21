В ближайшие три дня в Ростове пройдут затяжные дожди

Температура воздуха ночью будет колебаться от +11 до +13 градусов, а днем поднимется до +21-+23 градусов. В некоторых районах Ростовской области также ожидаются дожди. Будет дуть северо-восточный ветер, затем перейдет на юго-западный со скоростью 6−11 м/с, в отдельных районах ночью могут быть порывы до 12−14 м/с, а днем при грозе — до 15−18 м/с.