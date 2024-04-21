Сергей Собянин: В городском субботнике приняли участие более миллиона человек

На территориях, где прошел субботник, работала полевая кухня, проводились эстафеты, викторины и мастер-классы. Например, в Лосиноостровском районе для детей организовали занятия по изготовлению кормушек для птиц, а в Головинском горожане играли в городки и участвовали в спортивных эстафетах.