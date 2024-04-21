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В Ростове-на-Дону 22 апреля запланировано массовое отключение воды

В столице Дона 22 апреля запланировано массовое отключение воды.

Об этом предупредили в АО «Ростовводоканале».

С 22:00 краны пересохнут в домах, расположенных в границах: улицы Текучева — проспекта Михаила Нагибина — улицы Нансена — Театрального проспекта — улицы Пушкинской — проспекта Сиверса. Водоснабжения не будет на протяжении 10 часов. Вернуть его обещают 23 апреля к 08:00.

Причиной неудобств станут работы на сетях нового жилого комплекса, который расположен на улице Красноармейской.

Ростовчан эта новость не обрадовала. Теперь людям придется запастись водой, чтобы привести себя в порядок утром. Ведь многим нужно уйти на работу и учебу раньше 08:00.

ЖКХ