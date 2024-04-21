Нижегородцы заметили лемура в парке у Чкаловской лестницы

Нижегородцы встретили лемура в парке у Чкаловской лестницы. Об этом сообщили в паблике «ЧП | ДТП Нижний Новгород» во «ВКонтакте».
Судя по опубликованному видеоролику, лемур просто сидел. Он был одет в голубую футболку и зеленые шорты. Жители стали восхищаться экзотическим животным в комментариях. Кто-то упомянул, что это король Джулиан из знаменитого мультфильма.
Некоторые жители написали, что такие животные периодически встречаются в Нижнем Новгороде, а кто-то задался вопросом, чей же это лемур, ведь он сидел в одежде, а значит у него должен быть хозяин.
Напомним, ранее жители заметили на улицах Нижнего Новгорода лемура Джулию. Владельцем является тревел-блогер Евгений Деревянко, необычный питомец живет у него дома и периодически он выходит с ним на прогулку.
Несколько лет назад нижегородцев удивила лиса, которая пришла на территорию Нижегородского кремля. Дикое животное не спешило бросаться на людей. Лиса лишь наблюдала и забавно бегала.