Жители Нижегородской области корзинами и ведрами собирают первые грибы в лесах. Локациями и фотографиями добытого они делятся в социальных сетях.
Большое количество грибов нижегородцы находили в Дзержинском округе около Пыры, в Борском округе, Арзамасе, а также около села Суроватиха и деревни Винный Майдан в Дальнеконстантиновском округе.
В Нижнем Новгороде также в достатке грибных мест. Любители тихой охоты собирали грибы в Автозаводском и Канавинском районах, а также у Зеленого города.
В основном грибники собирают сейчас строчок гигантский и шапочку сморчковую. Однако некоторым попадаются и другие, например, саркосцифа.
Желающих отправится в лес предупреждают об обилии клещей и призывают обрабатывать одежду перед походом.
Напомним, грибной сезон в Нижегородской области открыли в этом году 5 апреля.
Жители Нижегородской области поделились грибными местами в апреле
О богатых на «улов» местах они рассказывают в соцсетях.
Жители Нижегородской области корзинами и ведрами собирают первые грибы в лесах. Локациями и фотографиями добытого они делятся в социальных сетях.