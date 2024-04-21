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Жители Нижегородской области поделились грибными местами в апреле

О богатых на «улов» местах они рассказывают в соцсетях.

Жители Нижегородской области корзинами и ведрами собирают первые грибы в лесах. Локациями и фотографиями добытого они делятся в социальных сетях.

Большое количество грибов нижегородцы находили в Дзержинском округе около Пыры, в Борском округе, Арзамасе, а также около села Суроватиха и деревни Винный Майдан в Дальнеконстантиновском округе.

В Нижнем Новгороде также в достатке грибных мест. Любители тихой охоты собирали грибы в Автозаводском и Канавинском районах, а также у Зеленого города.

В основном грибники собирают сейчас строчок гигантский и шапочку сморчковую. Однако некоторым попадаются и другие, например, саркосцифа.

Желающих отправится в лес предупреждают об обилии клещей и призывают обрабатывать одежду перед походом.

Напомним, грибной сезон в Нижегородской области открыли в этом году 5 апреля.

флора и фауна