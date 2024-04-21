Жители Нижегородской области поделились грибными местами в апреле

Жители Нижегородской области корзинами и ведрами собирают первые грибы в лесах. Локациями и фотографиями добытого они делятся в социальных сетях.



Большое количество грибов нижегородцы находили в Дзержинском округе около Пыры, в Борском округе, Арзамасе, а также около села Суроватиха и деревни Винный Майдан в Дальнеконстантиновском округе.



В Нижнем Новгороде также в достатке грибных мест. Любители тихой охоты собирали грибы в Автозаводском и Канавинском районах, а также у Зеленого города.



В основном грибники собирают сейчас строчок гигантский и шапочку сморчковую. Однако некоторым попадаются и другие, например, саркосцифа.



Желающих отправится в лес предупреждают об обилии клещей и призывают обрабатывать одежду перед походом.



Напомним, грибной сезон в Нижегородской области открыли в этом году 5 апреля.