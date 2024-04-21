Самолет из Петербурга в Калугу отправили в Москву из-за атаки беспилотников

Самолет «Азимута» отправили в московский аэропорт «Внуково». План «Ковер» действовал в калужском аэропорту с 18:00 до 21:20 по московскому времени. Он был введен из-за атак беспилотников на территорию Калужской области. Около 19:30 20 апреля губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что в Жуковском районе были сбиты несколько беспилотников.