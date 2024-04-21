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В Самаре затопило один из пляжей у «Ладьи»

В Самаре начало затапливать пляжи на набережной.

Сейчас в Ричмонде: +11° 6 м/с 54% 758 мм рт. ст. +13°
Источник: Евгений Щекин

В Самаре в период весеннего паводка традиционно затапливает пляжные территории. Так, под воду ушел берег на набережной.

Самарский блогер Евгений Щекин опубликовал видео, на котором видно, как высоко поднялась вода. Волга затопила пляж у «Ладьи». В комментариях пользователи не удивились подтоплению, подобное происходит каждый год.

Напомним, Жигулевская ГЭС открыла водосливную плотину 15 апреля. Сброс воды продлится до 27 апреля. За две недели уровень воды в областной столице местами может достигать критических отметок.