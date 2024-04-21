В Самаре затопило один из пляжей у «Ладьи»

В Самаре в период весеннего паводка традиционно затапливает пляжные территории. Так, под воду ушел берег на набережной.
Самарский блогер Евгений Щекин опубликовал видео, на котором видно, как высоко поднялась вода. Волга затопила пляж у «Ладьи». В комментариях пользователи не удивились подтоплению, подобное происходит каждый год.
Напомним, Жигулевская ГЭС открыла водосливную плотину 15 апреля. Сброс воды продлится до 27 апреля. За две недели уровень воды в областной столице местами может достигать критических отметок.