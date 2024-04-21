Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жгущих траву южноуральцев вычисляют при помощи беспилотников

В 7 районах Челябинской области введен противопожарный режим.

Источник: Комсомольская правда

В такую жаркую погоду люди на природе жарят шашлыки или жгут прошлогоднюю траву в огородах. Все это может привести к серьезным пожарам. Об этом и рассказывают сотрудники МЧС во время рейдов.

Особый противопожарный режим сейчас введен в 7 районах и городах Челябинской области: в Аргаяшском, Еткульском, Копейском, Красноармейском, Кунашакском, Сосновском и Кыштымском.

— Штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в условиях действия особого противопожарного режима увеличиваются вдвое! Эти ограничения временные, они связаны с высокой пожарной опасностью, — отметили в пресс-службе МЧС Челябинской области.

Нарушителей выявляют в том числе при помощи дронов. Их поднимают на высоту 100 метров, видимость — более 3 км. С воздуха выявляют нарушителей, приходят к ним на личные участки или в лес и просят потушить огонь.

Люди в свою очередь ценят эту заботу. Понимают, что, если начнется сильный пожар, спасти дом будет непросто.

МЧС