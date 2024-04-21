Жгущих траву южноуральцев вычисляют при помощи беспилотников

В такую жаркую погоду люди на природе жарят шашлыки или жгут прошлогоднюю траву в огородах. Все это может привести к серьезным пожарам. Об этом и рассказывают сотрудники МЧС во время рейдов.
Особый противопожарный режим сейчас введен в 7 районах и городах Челябинской области: в Аргаяшском, Еткульском, Копейском, Красноармейском, Кунашакском, Сосновском и Кыштымском.
— Штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в условиях действия особого противопожарного режима увеличиваются вдвое! Эти ограничения временные, они связаны с высокой пожарной опасностью, — отметили в пресс-службе МЧС Челябинской области.
Нарушителей выявляют в том числе при помощи дронов. Их поднимают на высоту 100 метров, видимость — более 3 км. С воздуха выявляют нарушителей, приходят к ним на личные участки или в лес и просят потушить огонь.
Люди в свою очередь ценят эту заботу. Понимают, что, если начнется сильный пожар, спасти дом будет непросто.