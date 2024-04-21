В Воронежской области изменится расписание электричек на майские праздники и на 12 июня, сообщили в пресс-службе пригородной пассажирской компании «Черноземье».
Так, на 27, 28, 29, 30 апреля, а также 1, 4, 5, 9, 10, 11, 12 мая назначаются поезда:
№ 6155 сообщением «Воронеж-1 — Рамонь», отправлением со станции Воронеж-1 в 9:38, прибытием на станцию Рамонь в 11:28.
№ 6156 сообщением «Рамонь — Воронеж-1», отправлением со станции Рамонь в 16:40, прибытием на станцию Воронеж-1 в 18:08.
№ 6642 сообщением «Рамонь — Графская», отправлением со станции Рамонь в 10:19, прибытием на станцию Графская в 10:55.
№ 6646 сообщением «Графская — Воронеж-1», отправление со ст. Графская в 13:11, прибытие на ст. Воронеж-1 в 14:08.
Поезда № 6155 сообщением «Воронеж-1 — Рамонь» и № 6156 сообщением «Рамонь — Воронеж-1» отменяются 2, 3 мая и 12 июня.
Электричка № 6648 сообщением «Рамонь — Воронеж-1», отправлением со станции Рамонь в 12:34, прибытием на станцию Воронеж-1 в 14:08 отменяется 29 апреля, а также 1, 10 мая.