В Воронежской области новая рабочая неделя начнется с дождей

Синоптики дали прогноз погоды на ближайшие четыре дня. Ночью в понедельник, 22 апреля, по всей нашей области, в том числе и в Воронеже пройдут дожди. Однако затем нас вновь ждет сухая погода. Причем днем с 22 по 25 апреля в Воронеже дневная температура не опустится ниже +15. А 25-го она вновь поднимется до +21.