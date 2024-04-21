В Воронежской области новая рабочая неделя начнется с дождей

Синоптики дали прогноз погоды на ближайшие четыре дня. Ночью в понедельник, 22 апреля, по всей нашей области, в том числе и в Воронеже пройдут дожди. Однако затем нас вновь ждет сухая погода. Причем днем с 22 по 25 апреля в Воронеже дневная температура не опустится ниже +15. А 25-го она вновь поднимется до +21.
В то же время по Воронежской области метеорологи пока прогнозируют одну холодную ночь. Во вторник, 23 апреля, столбик термометра местами может опуститься до +3. В Воронеже в ночи с 22-го на 25 апреля температура будет колебаться от +6 до +10.
По данным синоптиков, на погоду в Воронежской области влияют антициклон с теплым воздухом со Средиземного моря и циклон, который вызвал снегопад в Санкт-Петербурге. Однако первый пока сильнее второго. Поэтому температура все же продолжает оставаться чуть выше апрельской нормы.