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В Самарской области временно перекроют трассу М-5

На автодороге М-5 «Урал» в Самарской области введут временные ограничения.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области сообщили о временных ограничениях на автодороге. На трассе М-5 «Урал» планируют провести ремонтные работы.

Согласно опубликованной информации, временные ограничения будут введены 22 апреля на участке дороги «Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск» на 887+850 км. Дорогу перекроют для всех транспортных средств с 00:20 до 02:00 (по московскому времени) 22 апреля. Данные меры вводят из-за проведения демонтажных работ.

Подрядчики снимут верхние формы П-образных опор, расположенных на дорожном участке. Водителям стоит заранее планировать маршрут своей поездки.