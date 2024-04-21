В Самарской области временно перекроют трассу М-5

Согласно опубликованной информации, временные ограничения будут введены 22 апреля на участке дороги «Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск» на 887+850 км. Дорогу перекроют для всех транспортных средств с 00:20 до 02:00 (по московскому времени) 22 апреля. Данные меры вводят из-за проведения демонтажных работ.