Собянин объявил о начале нового этапа реконструкции и реставрации здания МИД

Здание является объектом культурного наследия. Работы в нем начались в 2000-х годах, тогда привели в порядок левое крыло. С 2015-го по 2017-й мастера отреставрировали шпиль и декоративные архитектурные элементы отделки фасадов центральной части, а в 2019 году закончили комплексную реконструкцию правого крыла.