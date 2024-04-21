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Собянин объявил о начале нового этапа реконструкции и реставрации здания МИД

Это одна из семи сталинских высоток. Она является объектом культурного наследия.

Источник: РИА "Новости"

Начинается новый этап реконструкции и реставрации здания МИД — одной из семи сталинских высоток, построенных в Москве в середине ХХ века. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

«Специалисты расчистят фасады центральной части здания и двух 16-этажных пристроек, приведут в порядок кровлю, заменят облицовку цоколя и восстановят исторический облик окон и дверей», — написал Мэр Москвы.

Отдельно пройдет реконструкция и реставрация правой 16-этажной пристройки, которая коснется в том числе интерьеров.

Здание является объектом культурного наследия. Работы в нем начались в 2000-х годах, тогда привели в порядок левое крыло. С 2015-го по 2017-й мастера отреставрировали шпиль и декоративные архитектурные элементы отделки фасадов центральной части, а в 2019 году закончили комплексную реконструкцию правого крыла.

Завершить все работы планируется к концу 2030 года.

архитектура