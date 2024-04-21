После жаркой погоды в Екатеринбурге ожидают «арктическое вторжение»

Но как сообщает «Погода в Екатеринбурге», жаркая погода может смениться прохладной. «Если в субботу на Среднем Урале ночные и дневные температуры были вполне летние (до +15 ночью и до +30 днем), то на Полярном Урале еще сохраняется полноценная зима. Нужен только повод, чтобы арктический холод распространился южнее, в том числе и на территорию Свердловской области. Таким поводом может стать предстоящее объединение арктического антициклона с антициклоном, который прежде располагался над Казахстаном», — говорится в сообщении канала. Погода может начать меняться уже вечером 21 апреля. Также отмечается, что обычно именно на двадцатые числа апреля, а также на начало мая, регулярно приходятся «арктические вторжения» на Урал.