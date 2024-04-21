Более 22 тыс. человек вернулись в свои дома в Казахстане

«Всего к этому часу по республике вернулись в свои дома 22 734 человека. В эвакопунктах остаются 8 809 человек, из них 3 828 детей. Отведена вода из 4 536 жилых домов и 2 767 дворовых территорий. Откачано свыше 11,2 млн кубометров талой воды, проведена укладка 4,6 млн мешкотар и 1,4 млн тонн инертного материала. В аварийно-спасательных и противопаводковых работах задействовано 36 484 человека и 5 083 единиц техники, 888 водооткачивающих средств, 381 плавательное средство, 16 воздушных судов», — сказано в сообщении в воскресенье.