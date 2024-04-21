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Жарко и немного дождливо. Синоптики рассказали о погоде на следующую неделю

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Узгидромет обнародовал прогноз на 22—24 апреля. В начале следующей недели в некоторых регионах Узбекистана ожидаются дожди, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Сейчас в Ричмонде: +11° 6 м/с 54% 758 мм рт. ст. +13°
Источник: Podrobno.uz

Ташкентская, Джизакская и Сырдарьинская области
Кратковременный дождь и гроза будут наблюдаться местами 22 апреля. В последующие дни погода ожидается без осадков, лишь по Ташкентской области 23 апреля местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7−12 метров в секунду. Воздух днем будет постепенно прогреваться от 22 до 29 градусов.

Каракалпакстан и Хорезмская область
Осадков не ожидается. Ветер восточный, 22 апреля местами возможно усиление до 15−20 метров в секунду. В отдельных районах возможен пыльный поземок. Температура днем составит 27−32 градусов.

Бухарская и Навоийская области
Без осадков. Ветер восточный, 22 апреля местами ожидается усиление до 15−20 метров в секунду, в отдельных районах возможен пыльный поземок. Температура днем — 26−31 градусов.

Самаркандская область
Осадков наблюдаться не будет. Ветер восточный 7−12 метров в секунду. Температура днем 22—23 апреля — 22−27 градусов, 24 апреля — 24−29 градусов.

Кашкадарьинская и Сурхандарьинская области
Без осадков и почти безветренно. Температура днем — 27−32 градусов.

Андижанская, Наманганская и Ферганская области
В понедельник, 22 апреля, местами ожидаются кратковременный дождь и гроза. Кратковременный дождь местами возможен и 23 апреля. Ветер восточный 5−10 метров в секунду. Воздух прогреется до 24−29 градусов.

Горные районы
Местами кратковременный дождь, возможна гроза. 22 апреля будет наблюдаться лавинная опасность. Ветер восточный 7−12 метров в секунду. Температура днем — 13−18 градусов.