Жарко и немного дождливо. Синоптики рассказали о погоде на следующую неделю

Ташкентская, Джизакская и Сырдарьинская области

Кратковременный дождь и гроза будут наблюдаться местами 22 апреля. В последующие дни погода ожидается без осадков, лишь по Ташкентской области 23 апреля местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7−12 метров в секунду. Воздух днем будет постепенно прогреваться от 22 до 29 градусов.



Каракалпакстан и Хорезмская область

Осадков не ожидается. Ветер восточный, 22 апреля местами возможно усиление до 15−20 метров в секунду. В отдельных районах возможен пыльный поземок. Температура днем составит 27−32 градусов.



Бухарская и Навоийская области

Без осадков. Ветер восточный, 22 апреля местами ожидается усиление до 15−20 метров в секунду, в отдельных районах возможен пыльный поземок. Температура днем — 26−31 градусов.



Самаркандская область

Осадков наблюдаться не будет. Ветер восточный 7−12 метров в секунду. Температура днем 22—23 апреля — 22−27 градусов, 24 апреля — 24−29 градусов.



Кашкадарьинская и Сурхандарьинская области

Без осадков и почти безветренно. Температура днем — 27−32 градусов.



Андижанская, Наманганская и Ферганская области

В понедельник, 22 апреля, местами ожидаются кратковременный дождь и гроза. Кратковременный дождь местами возможен и 23 апреля. Ветер восточный 5−10 метров в секунду. Воздух прогреется до 24−29 градусов.



Горные районы

Местами кратковременный дождь, возможна гроза. 22 апреля будет наблюдаться лавинная опасность. Ветер восточный 7−12 метров в секунду. Температура днем — 13−18 градусов.

