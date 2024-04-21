Жителей Краснодара просят не посещать парки

22 апреля в парках Краснодара начнутся работы по обработке территории от клещей, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на официальный телеграм-канал «Краснодарские парки» (18+).
Обработка начнется с территории парка имени 30-летия Победы. Также будут обработаны территории парков «Городской сад», «Солнечный остров», «Чистяковская роща», «Рождественский» и «Старая Кубань».
Работы будут проводиться после 23 часов при условии сухой, безветренной погоды. При этом сообщается, что используемые вещества безопасны для животных и людей.