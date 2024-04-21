В Москве заработали 13 новых крытых велопарковок

Чтобы попасть внутрь, нужно приложить персонализированную карту «Тройка» к считывателю. На паркинге можно выбрать любое удобное место и пристегнуть велосипед или самокат. Пока электронный замок работает на пяти стоянках возле станций метро «Первомайская», «Царицыно», «Пражская», «Бибирево» и «Филатов Луг». К 1 июня доступ по карте «Тройка» подключат на всех точках.