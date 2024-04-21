Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве заработали 13 новых крытых велопарковок

Инструкцию по использованию велопарковок и их адреса можно найти в специальном разделе на едином транспортном портале.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В столице заработало еще 10 крытых велопарковок. Всего в городе их 13. На бесплатных перехватывающих стоянках, действующих круглый год, можно бесплатно оставить велосипед или самокат и пересесть на городской транспорт.

«Мы устанавливаем бесплатные крытые парковки для самокатов и велосипедов возле крупных транспортных узлов. На каждой из них более 50 мест, ведется круглосуточное видеонаблюдение. Развиваем удобную и безопасную велоинфраструктуру по поручению Сергея Собянина», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Крытые парковки для велосипедов и самокатов располагаются возле станций метро «Филатов Луг», «Первомайская», «Царицыно», «Пражская», «Бибирево», «Киевская», «Некрасовка», «Печатники», «Лухмановская», «Щукинская», «Митино», «Люблино» и «Новогиреево».

До парковки можно доехать за несколько минут, сократив время в пути по сравнению с автомобилем, попутно подышать свежим воздухом и выполнить свой дневной план по физической активности.

Чтобы попасть внутрь, нужно приложить персонализированную карту «Тройка» к считывателю. На паркинге можно выбрать любое удобное место и пристегнуть велосипед или самокат. Пока электронный замок работает на пяти стоянках возле станций метро «Первомайская», «Царицыно», «Пражская», «Бибирево» и «Филатов Луг». К 1 июня доступ по карте «Тройка» подключат на всех точках.

туризм и отдых