В Москве заработали 13 новых крытых велопарковок

В столице заработало еще 10 крытых велопарковок. Всего в городе их 13. На бесплатных перехватывающих стоянках, действующих круглый год, можно бесплатно оставить велосипед или самокат и пересесть на городской транспорт.
«Мы устанавливаем бесплатные крытые парковки для самокатов и велосипедов возле крупных транспортных узлов. На каждой из них более 50 мест, ведется круглосуточное видеонаблюдение. Развиваем удобную и безопасную велоинфраструктуру по поручению Сергея Собянина», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Крытые парковки для велосипедов и самокатов располагаются возле станций метро «Филатов Луг», «Первомайская», «Царицыно», «Пражская», «Бибирево», «Киевская», «Некрасовка», «Печатники», «Лухмановская», «Щукинская», «Митино», «Люблино» и «Новогиреево».
До парковки можно доехать за несколько минут, сократив время в пути по сравнению с автомобилем, попутно подышать свежим воздухом и выполнить свой дневной план по физической активности.
Чтобы попасть внутрь, нужно приложить персонализированную карту «Тройка» к считывателю. На паркинге можно выбрать любое удобное место и пристегнуть велосипед или самокат. Пока электронный замок работает на пяти стоянках возле станций метро «Первомайская», «Царицыно», «Пражская», «Бибирево» и «Филатов Луг». К 1 июня доступ по карте «Тройка» подключат на всех точках.