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Собственник дамбы на Ростовское море сообщил о ее работоспособности

Собственник рассказал о регулярных проверках дамбы на Ростовское море.

Источник: Комсомольская правда

Состояние дамбы через Ростовское море оценили как работоспособное. Об этом сообщает Donnews со ссылкой на собственника плотины.

По данным компании, специализированная организация провела комплексное обследование плотины в 2023 году.

— По результатам обследования эксплуатационное состояние оценивается как работоспособное, — приводит издание ответ собственника.

В компании также отметили, что в 2024 году Ростехнадзор выдал разрешение на эксплуатацию дамбы. При этом специалисты регулярно проверяют уровень воды и откосы плотины.

Как уточнили в организации, дамба относится ко второму классу опасности. Когда пройдет реконструкция сооружения, пока не сообщается.

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