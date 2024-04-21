Собственник дамбы на Ростовское море сообщил о ее работоспособности

Состояние дамбы через Ростовское море оценили как работоспособное. Об этом сообщает Donnews со ссылкой на собственника плотины.
По данным компании, специализированная организация провела комплексное обследование плотины в 2023 году.
— По результатам обследования эксплуатационное состояние оценивается как работоспособное, — приводит издание ответ собственника.
В компании также отметили, что в 2024 году Ростехнадзор выдал разрешение на эксплуатацию дамбы. При этом специалисты регулярно проверяют уровень воды и откосы плотины.
Как уточнили в организации, дамба относится ко второму классу опасности. Когда пройдет реконструкция сооружения, пока не сообщается.