В Самарской области спустили на воду новые «Валдаи»

Первый «Валдай» привезли в Самару еще в мае 2022 года. Изначально его обещали пустить в рейсы до Ширяево 1 июля. Но в итоге первый официальный рейс состоялся только в конце июля 2022 года. Второе скоростное судно в Самару доставили в начале августа. Еще два «Валдая» привезли в регион в ноябре 2022 года.