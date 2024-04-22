«Яркий акцент»: возле дворца спорта «Янтарный» в Калининграде зацвела аллея сакур

Розовые цветы стали ярким акцентом на фоне пасмурного неба. И хотя погода не располагает к долгим прогулкам, на дорожках можно увидеть и родителей с колясками, и пенсионеров, и влюблённые парочки, и собачников с дружелюбными питомцами. Калининградцы фотографируют цветы и даже звонят знакомым, чтобы рассказать о цветущих деревьях.