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«Яркий акцент»: возле дворца спорта «Янтарный» в Калининграде зацвела аллея сакур

На Сельме в Калининграде зацвела аллея сакур. Рядом с дворцом спорта «Янтарный» растёт более ста деревьев.

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Розовые цветы стали ярким акцентом на фоне пасмурного неба. И хотя погода не располагает к долгим прогулкам, на дорожках можно увидеть и родителей с колясками, и пенсионеров, и влюблённые парочки, и собачников с дружелюбными питомцами. Калининградцы фотографируют цветы и даже звонят знакомым, чтобы рассказать о цветущих деревьях.

Сакуры у «Янтарного» появились в 2021 году. В честь 75-летия основания Калининградской области высадили 75 деревьев. Осенью 2023-го к ним добавили ещё 10, а в апреле 2024-го — 49. Вдоль улицы Елизаветинской растут деревья сорта Prunus Serrulata — вишня мелкопильчатая.

Как пасмурный день становится ярче благодаря цветущим сакурам — в фоторепортаже Калининград.Ru.

флора и фауна