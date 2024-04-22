На Дону зарегистрирован первый в 2024 году случай заражения лихорадкой Ку

Заболевание передаётся с укусом клещей. Недуг диагностирован у жителя Ремонтненского района. Лихорадка Ку (коксиеллёз) чаще поражает людей, работающих с животными. Может вызывать проблемы с дыхательной системой, в том числе пневмонию, а также заболевания центральной нервной системы, печени и сердца.