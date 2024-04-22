На Дону зарегистрирован первый в 2024 году случай заражения лихорадкой Ку

В Ростовской области зарегистрирован первый в 2024 году случай заражения лихорадкой Ку. Об этом сообщает пресс-служба территориального управления Роспотребнадзора.
Заболевание передаётся с укусом клещей. Недуг диагностирован у жителя Ремонтненского района. Лихорадка Ку (коксиеллёз) чаще поражает людей, работающих с животными. Может вызывать проблемы с дыхательной системой, в том числе пневмонию, а также заболевания центральной нервной системы, печени и сердца.
Всего к медикам уже обратилось 643 укушенных пациента, в том числе 264 ребёнка (в возрасте до 14 лет). У двоих подтвердилась крымская геморрагическая лихорадка (КГЛ). Это жители Зимовниковского и Орловского районов.
«Больные госпитализированы в специализированные медицинские учреждения. Во всех очагах проведён комплекс необходимых противоэпидемических мероприятий», — сообщили в Роспотребнадзоре.
А ранее жители Ростовской области пожаловались на обилие клещей.