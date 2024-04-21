Южноуральцам посоветовали носить маски от аллергии на «зелёную пыль»

По словам Альфиры Сибиркиной, исполняющей обязанности Профессионально-педагогического института ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ», скорее всего речь идет пыльце березы.
«В активную фазу цветения вступили многие ветроопыляемые растения, что и смогли наблюдать жители Челябинска и области. Сейчас как раз сезон, который продлится около двух недель», — пояснила она. Из-за высокой температуры воздуха сезон начался на неделю раньше.
По мнению медиков, людям с аллергическими реакциями в этот период лучше носить медицинские маски, пить больше воды. Концентрация пыльцы уменьшится в случае осадков, значит, аллергикам станет легче дышать.