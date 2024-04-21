Южноуральцам посоветовали носить маски от аллергии на «зелёную пыль»

«В активную фазу цветения вступили многие ветроопыляемые растения, что и смогли наблюдать жители Челябинска и области. Сейчас как раз сезон, который продлится около двух недель», — пояснила она. Из-за высокой температуры воздуха сезон начался на неделю раньше.