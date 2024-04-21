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Южноуральцам посоветовали носить маски от аллергии на «зелёную пыль»

В министерстве экологии Челябинской области рассказали, что сегодня, 21 апреля, жители региона столкнулись с так называемой «зелёной пылью», которая оседает на автомобилях, окнах и крышах домов.

Источник: ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

По словам Альфиры Сибиркиной, исполняющей обязанности Профессионально-педагогического института ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ», скорее всего речь идет пыльце березы.

«В активную фазу цветения вступили многие ветроопыляемые растения, что и смогли наблюдать жители Челябинска и области. Сейчас как раз сезон, который продлится около двух недель», — пояснила она. Из-за высокой температуры воздуха сезон начался на неделю раньше.

По мнению медиков, людям с аллергическими реакциями в этот период лучше носить медицинские маски, пить больше воды. Концентрация пыльцы уменьшится в случае осадков, значит, аллергикам станет легче дышать.

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