В школьную программу по физкультуре добавят гольф

«Любой модуль можно проводить в рамках полного курса, если есть условия для проведения и соответствующая материально-техническая база, или включать какие-то элементы в другие разделы программы. У нас также проводят обучение плаванию в спортивном зале, потому что не все школы могут в полном объеме заниматься с детьми плаванием, не везде есть бассейны. Но элементы техники видов плавания учитель может показать. Если появится возможность перейти в бассейн, то дети уже будут знакомы с этим видом плавания», — цитирует доцента кафедры педагогики окружающей среды, безопасности и здоровья человека Академии постдипломного педагогического образования Елену Попову «Фонтанка».