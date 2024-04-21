Штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана

В Жамбылской области в связи с прогнозом сильных дождей в период с 23 по 26 апреля в горных и предгорных районах ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках. Также возможны подтопления автодорог, жилых населенных пунктов и хозяйственных построек. Грозу завтра днем пообещали синоптики и в Атырауской области.