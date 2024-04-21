Штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана

В Астане завтра днем ожидается гроза. Грозу синоптики обещают завтра и в Акмолинской области. 22 апреля днем в Туркестанской области в горных и предгорных районах ожидаются гроза, шквал. В Шымкенте завтра днем также ожидаются гроза.
В Северо-Казахстанская области ожидается северный ветер, порывы 15−20 м/с. Шквал обещают синоптики завтра, 22 апреля, на юге Кызылординской области. В центре области ожидается пыльная буря. Бурю обещают завтра и в самом областном центре — Кызылорде. 22 апреля днем ожидается гроза в области Абай, ЗКО и ВКО.
В Мангистауской области предстоящей ночью ожидается туман. Днем на западе, востоке области ожидается пыльная буря. Завтра ночью временами ожидается туман и в Актау. Днем в городе обещают пыльную бурю. На 22 апреля синоптики прогнозируют грозу также в Павлодарской и Карагандинской областях.
В Жамбылской области в связи с прогнозом сильных дождей в период с 23 по 26 апреля в горных и предгорных районах ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках. Также возможны подтопления автодорог, жилых населенных пунктов и хозяйственных построек. Грозу завтра днем пообещали синоптики и в Атырауской области.