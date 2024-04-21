В Латвии заявили о планах отказаться от изучения русского языка в школах

В настоящее время латвийские школьники изучают английский в качестве своего первого иностранного языка, однако после окончания начальной школы они начинают изучать второй иностранный язык. Так, дети могут выбрать французский, немецкий или другие языки, но, как отмечает издание, на практике чаще всего преподается русский язык.