В настоящее время латвийские школьники изучают английский в качестве своего первого иностранного языка, однако после окончания начальной школы они начинают изучать второй иностранный язык. Так, дети могут выбрать французский, немецкий или другие языки, но, как отмечает издание, на практике чаще всего преподается русский язык.
По данным министерства образования и науки Латвии, около половины латвийских школ изучают русский язык в качестве второго иностранного. Предложенные ведомством изменения предусматривают, что с 2026/27 учебного года школы обязаны постепенно предлагать один из официальных языков Евросоюза (ЕС), Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) или иностранный язык, изучение которого регулируется заключенными межправительственными соглашениями в сфере образования. Русский не входит в число таких языков, отметили в публикации.
Для тех, кто к 1 сентября 2025 года начнет изучать второй иностранный язык не из вышеперечисленного перечня, школы должны будут обеспечить учебный процесс до конца этапа базового образования. Однако издание добавило, что в ходе общественных консультаций на план МВД было получено большое количество возражений.
«За две недели было получено более 300 мнений частных лиц и представителей различных объединений, большинство из них против постепенного отказа от русского языка как второго иностранного в базовом образовании. Некоторые противники называют такой план министерства “геноцидом русскоязычных в Латвии”», — говорится в публикации.
В основном возражения физических лиц основаны на том, что детям нельзя ограничивать изучение родного языка. Подчеркивается, что отказ от изучения русского языка не должен быть принят по политическим мотивам.
В конце марта президент Латвии Эдгар Ринкевич на встрече с членом Совета общественных электронных СМИ (SEPLP) Санитой Уплея-Егермани отметил, что общественные СМИ Латвии должны придерживаться цели полного перехода на использование латышского языка к 2026 году, предусмотренной в Концепции национальной безопасности страны.
28 сентября 2023 года сейм Латвии одобрил новую Концепцию национальной безопасности, которая предусматривает запрет общественным СМИ вещать на русском языке с 1 января 2026 года. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала решение грубейшим шагом дискриминации и проявлением национализма, поскольку русский язык является основным средством общения для 40% латвийского населения.
В апреле прошлого года Госдума приняла документ с осуждением репрессивной политики властей Латвии, Литвы и Эстонии в отношении русскоязычных граждан.