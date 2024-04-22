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Более 6 тысяч жителей Приангарья нашли работу с помощью службы занятости

С начала года более 6 тысяч жителей Иркутской области нашли работу при содействии органов занятости. Кадровый центр региона оказал свыше 30 тысяч государственных услуг в сфере трудоустройства. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Источник: Соцсети

Губернатор области Игорь Кобзев подчеркнул важность обеспечения кадрами предприятий региона, назвав потребность в кадрах одним из признаков развития экономики. В рамках национального проекта «Демография» в Иркутской области проводится модернизация службы занятости. Цель — создать современную систему кадровых центров, ориентированную на индивидуальный подход к гражданам и работодателям.

В 2023 году органы занятости помогли найти работу более 28 тысячам человек. Более 7,5 тысячи жителей прошли обучение на востребованные профессии.

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