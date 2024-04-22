«На болоте построен»: главный тренер «Балтики» раскритиковал газон на «Ростех Арене»

На вопрос, с чем было связано то, что в передачах оказалось много брака, Сергей Игнашевич также сообщил, что «это связано с полем в первую очередь». «На нем тяжело просто, просто передвигаться тяжело. Самара — великолепная команда, комбинационная игра тоже великолепная, позиционная, больше всех забили, наверное, вместе с “Зенитом” — вы видели, не могут тоже до ворот дойти. Просто борьба с мячом идет на этом поле. Естественно, легкие футболисты, техничные, они страдают на таких газонах, — добавил он. — Я понимаю прекрасно, условия здесь, Калининград, здесь стадион на болоте построен, я все прекрасно понимаю. Но — конец апреля, хотелось бы иметь газон, как в Москве, например, как в Питере — у нас, к сожалению, не так. Не знаю, по какой причине».