Весна как будто отменяется. Узнали, какой будет погода в Иркутске на неделю с 22 по 28 апреля

Погода в Иркутске на неделю с 22 по 28 апреля будет не самой комфортной. Порывы ветра, дожди, снег ожидаются в ближайшие семь дней в столице Приангарья. Так, понедельник станет одним из наиболее благоприятных по прогнозу. Днем осадков в городе специалисты ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» не прогнозируют и обещают, что потеплеет до +8…+10. Но ветер сохранится не слабый — 7−12 м/с.
Погода в Иркутске на неделю с 22 по 28 апреля
Увы, понедельник станет самым теплым будним днем на неделе. В ночь на вторник столбики уличных термометров опустятся до +1 градуса. Погода будет облачной с дождем и мокрым снегом.
— Вероятность осадков ночью 23 апреля 79%, выпадет до 0.4 миллиметров, — дает прогноз Гидрометцентр России. — А днем — 73% и до 0.3 миллиметров.
Днем 23 числа температура воздуха в региональном центре составит 8 градусов выше нуля. Ночью среды в город вернутся отрицательные температурные показатели. Специалисты сообщают о понижении температуры до −1 градуса. Среда также предполагает облачную погоду, но без осадков. Днем 24 апреля воздух прогреется до +7.
— Ночью, 25 апреля, в Иркутске −2 градуса, облачно, без осадков, — отмечают метеорологи. — Днем в четверг также облачно, без осадков и до +6 градусов.
В ночь на пятницу в областном центре выпадет снег, а температура за окном опустится до −3 градусов. Если вы уже сменили комплект зимней резины на своем автомобиле на летний, всерьез подумайте над тем, чтобы отправиться на работу или по делам на общественном транспорте. Это необходимо для безопасности, ведь осадки в сумме с отрицательными температурами утром могут стать гололедом на дорогах. Днем 26 апреля в Иркутске, кстати, также выпадет дождь — небольшой и кратковременный — до 0.4 миллиметров.
Погода в Иркутске на неделю с 22 по 28 апреля: погода на выходные
Погода в Иркутске на выходные также обещается не самой теплой. Ночью в субботу в Иркутске уличные термометры покажут −1. Ожидается облачная с прояснениями погода. Днем 27 апреля в столице Приангарья прольется дождь — до 0.6 миллиметров осадков. Вероятность, что капли полетят с неба — 75%.
По данным портала Гисметео, в воскресенье в областном центре погода начнем налаживаться. В ночь на 28 апреля в Иркутске все также около нуля градусов, а днем до +13. Наконец-то к концу недели в город на Ангаре вернется весна. На небе в этот день не увидим ни облачка. Так что, если планируете на неделе какие-то выезды или прогулки на свежем воздухе, отложите их до воскресенья.
Такой будет погода в Иркутске на неделю с 22 по 28 апреля. Кстати, синоптики Иркутского Гидрометцентра уже поделились с КП-Иркутск предварительным прогнозом на май. В последний весенний месяц в небе над городом прогремят грозы — подробности.