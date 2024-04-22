Весна как будто отменяется. Узнали, какой будет погода в Иркутске на неделю с 22 по 28 апреля

В ночь на пятницу в областном центре выпадет снег, а температура за окном опустится до −3 градусов. Если вы уже сменили комплект зимней резины на своем автомобиле на летний, всерьез подумайте над тем, чтобы отправиться на работу или по делам на общественном транспорте. Это необходимо для безопасности, ведь осадки в сумме с отрицательными температурами утром могут стать гололедом на дорогах. Днем 26 апреля в Иркутске, кстати, также выпадет дождь — небольшой и кратковременный — до 0.4 миллиметров.