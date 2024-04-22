Ермак: глэмпинги для Краснолесья — «это то, что нужно»

«Нужно “раскачать” поезд, чтобы он оказался востребован. Если мы увидим, что действительно он будет так же востребован, как, например поезд в [поселок] Железнодорожный, тогда, я думаю там довольно быстро появятся и места общественного питания и даже будут искать варианты в том числе поучаствовать в нашей программе кемпингов-глэмпингов, — отметил Андрей Ермак. — Формат глэмпинга или кемпингов для Краснолесья — это то что нужно, потому что вряд ли туда будет кто-то приезжать там жить неделю, две недели, как в обычном отеле, а вот так на день, на два, кемпинг-глэмпинг — это самый хороший формат».