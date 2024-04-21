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Жителей Башкирии ждет длинная рабочая неделя

В Башкирии предстоящая неделя будет длиннее обычного.

Источник: Freepik

Жителям республики предстоит трудиться шесть дней вместо пяти.

Это связано с тем, что после рабочей недели наступят четырехдневные выходные: с 28 апреля по 1 мая включительно. Затем длинные выходные ожидаются с 9 по 12 мая.

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