Жителей Башкирии ждет длинная рабочая неделя

Жителям республики предстоит трудиться шесть дней вместо пяти.
Это связано с тем, что после рабочей недели наступят четырехдневные выходные: с 28 апреля по 1 мая включительно. Затем длинные выходные ожидаются с 9 по 12 мая.
В Башкирии предстоящая неделя будет длиннее обычного.
Жителям республики предстоит трудиться шесть дней вместо пяти.
Это связано с тем, что после рабочей недели наступят четырехдневные выходные: с 28 апреля по 1 мая включительно. Затем длинные выходные ожидаются с 9 по 12 мая.