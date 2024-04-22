Что можно и нельзя делать в день Вадима Ключника 22 апреля, который называют Лельник

Православная церковь 22 апреля вспоминает святого Вадима. В народе отмечают день Вадима Ключника. Название возникло по причине того, что в указанные день ходили к родникам, чтобы их почистить. Есть еще одно название — Лельник. Это праздник в честь богини Лели, которая является олицетворением любви, весны, красоты.
Что нельзя делать 22 апреля
Не рекомендуется много спать. Считается, что можно проспать счастье. В день Вадима Ключника не следует красить волосы, так как можно навлечь большие неприятности. Запрещено подметать пол. Это грозит тем, что из дома можно вымести здоровье, а также благополучие.
Что можно делать 22 апреля
По традиции, в данный день всегда ходили к родникам. Сначала их чистили, а затем набирали воду, которой умывались и пили. Считается, что 22 апреля родниковая вода становится целительной.
Согласно приметам, туман и ветер предвещают богатый урожай. На это же указывает и ветер 22 апреля. В том случае, если во время заката на небе возникли красные облака, то ждали сильного ветра.