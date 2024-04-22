Что можно и нельзя делать в день Вадима Ключника 22 апреля, который называют Лельник

Не рекомендуется много спать. Считается, что можно проспать счастье. В день Вадима Ключника не следует красить волосы, так как можно навлечь большие неприятности. Запрещено подметать пол. Это грозит тем, что из дома можно вымести здоровье, а также благополучие.