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До +15 градусов: в конце недели в Калининград придет долгожданное потепление

Рост температуры будет довольно резким.

Сейчас в Ричмонде: +6° 3 м/с 87% 759 мм рт. ст. +9°
Источник: Комсомольская правда

Синоптики поделились оптимистичным прогнозом на неделю в Калининграде. Похоже, скоро к нам вернется настоящее весеннее тепло!

Впрочем, придется запастись терпением. В ближайшие дни характер погоды заметно не изменится. В понедельник и вторник, по данным Гидрометцентра России, за окном по-прежнему будет +5..+7 градусов. Вероятность осадков превышает 80%, по ночам возможен мокрый снег.

В среду ждем покорение психологически важной отметки +10 градусов. Облачность и небольшие дожди тоже сохранятся.

Во второй половине недели, по предварительным прогнозам, температура наконец-то расти более динамично. Если повезет, уже в пятницу мы увидим на термометре +10..+12, в субботу и воскресенье воздух может прогреться до +15 градусов.