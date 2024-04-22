До +15 градусов: в конце недели в Калининград придет долгожданное потепление

Синоптики поделились оптимистичным прогнозом на неделю в Калининграде. Похоже, скоро к нам вернется настоящее весеннее тепло!
Впрочем, придется запастись терпением. В ближайшие дни характер погоды заметно не изменится. В понедельник и вторник, по данным Гидрометцентра России, за окном по-прежнему будет +5..+7 градусов. Вероятность осадков превышает 80%, по ночам возможен мокрый снег.
В среду ждем покорение психологически важной отметки +10 градусов. Облачность и небольшие дожди тоже сохранятся.
Во второй половине недели, по предварительным прогнозам, температура наконец-то расти более динамично. Если повезет, уже в пятницу мы увидим на термометре +10..+12, в субботу и воскресенье воздух может прогреться до +15 градусов.