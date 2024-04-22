Что произошло в Хабаровском крае в ночь на 22 апреля

Мошенники перевели больше 20 тысяч рублей с карты 49-летнего жителя Ванинского района. Он перевел средства с зарплатной карты на кредитную, чтобы погасить долг, но через несколько дней их там не обнаружил. Кто-то перевел их неизвестным лицам.