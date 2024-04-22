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Везде потеплеет: какая погода будет в Хабаровском крае 22 апреля

Температуры поднимутся на фоне повсеместного прекращения осадков.

Сейчас в Ричмонде: +9° 0 м/с 87% 757 мм рт. ст. +13°
Источник: Мэрия Хабаровска

В понедельник, 22 апреля, в Хабаровском крае потеплеет и установится повсеместная сухая погода. Такой прогноз опубликовали синоптики Дальневосточного гидрометцентра.

В Хабаровске днём +13…+15 градусов, к ночи похолодает до +3…+5 градусов. Без осадков. Ветер северо-восточный, 7−12 м/с.

В Комсомольске-на-Амуре днём +8…+10 градусов, к ночи похолодает до −1…+1 градуса. Без осадков. Ветер северный, 6−11 м/с.

В Вяземском днём +14…+16 градусов. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5−10 м/с.

В Советской Гавани днём +4…+6 градусов, к ночи похолодает до −1…+1 градуса. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 6−11 м/с.

В Николаевске-на-Амуре днём +3…+5 градусов, к ночи похолодает до −3…-1 градуса. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 4−9 м/с.

В Охотске днём +2…+4 градуса, без осадков. Ветер южный, 7−12 м/с.