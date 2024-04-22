Везде потеплеет: какая погода будет в Хабаровском крае 22 апреля

В понедельник, 22 апреля, в Хабаровском крае потеплеет и установится повсеместная сухая погода. Такой прогноз опубликовали синоптики Дальневосточного гидрометцентра.
В Хабаровске днём +13…+15 градусов, к ночи похолодает до +3…+5 градусов. Без осадков. Ветер северо-восточный, 7−12 м/с.
В Комсомольске-на-Амуре днём +8…+10 градусов, к ночи похолодает до −1…+1 градуса. Без осадков. Ветер северный, 6−11 м/с.
В Вяземском днём +14…+16 градусов. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5−10 м/с.
В Советской Гавани днём +4…+6 градусов, к ночи похолодает до −1…+1 градуса. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 6−11 м/с.
В Николаевске-на-Амуре днём +3…+5 градусов, к ночи похолодает до −3…-1 градуса. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 4−9 м/с.
В Охотске днём +2…+4 градуса, без осадков. Ветер южный, 7−12 м/с.