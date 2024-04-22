В Приморье сохраняется сложная дорожная обстановка из-за переливов

На некоторых дорогах в Приморье обстановка остается по-прежнему сложной. Речь идет об ограничениях движения из-за переливов, сообщает ИА PrimaMedia. Актуальные данные на утро понедельника, 22 апреля, озвучили в пресс-службе краевого Минтранса.
Так, по данным ведомства, в Дальнереченском районе на 111−112 километре дороги Дальнереченск — Ариадное сохраняется перелив до 5 сантиметров глубиной и 70 сантиметров в длину. Грейдер частично восстановил проезд, после окончательного схода воды рабочие приведут дорогу в порядок. Альтернативный объезд пролегает через Чугуевский округ по дороге Уборка — Самарка — Ариадное.
Также сохраняется перелив до 15 сантиметров на 0 километре дороги Марьевка — Поляны, проезд есть.
В Красноармейском округе на 2 и 3 километре дороги Лукьяновка — Новополтавка ограничен проезд для всех видов автотранспорта из-за четырех переливов по 10 сантиметров глубиной.
«Проезд восстановят после схода воды в течение 1−2 дней. Альтернативный путь через Лимонники — Измайлиха — Метеоритное, дальность порядка 200 километров», — уточнили в пресс-службе Минтранса.
На 192 километре дороги Дальнереченск — Рощино — Восток вода вышла на дорогу, проезд есть.