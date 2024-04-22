В Приморье сохраняется сложная дорожная обстановка из-за переливов

Так, по данным ведомства, в Дальнереченском районе на 111−112 километре дороги Дальнереченск — Ариадное сохраняется перелив до 5 сантиметров глубиной и 70 сантиметров в длину. Грейдер частично восстановил проезд, после окончательного схода воды рабочие приведут дорогу в порядок. Альтернативный объезд пролегает через Чугуевский округ по дороге Уборка — Самарка — Ариадное.