Несколько улиц перекроют из-за подготовки к Параду Победы в Хабаровске

ГИБДД Хабаровска предупреждает водителей города о перекрытии дорог в краевой столице. Причиной станет проведение тренировок на площади имени Ленина. В городе готовятся к Параду Победы. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Дни проведения репетиций уже определены — это пятница и понедельник, 26 и 29 апреля. С 16 до 23 часов движение любого транспорта ограничат на нескольких улицах: Гоголя от Уссурийского бульвара до улицы Муравьева-Амурского; Пушкина от Уссурийского бульвара до улицы Муравьева-Амурского; Уссурийскому бульвару от улицы Шеронова до улицы Пушкина.
Также в эти дни с 13 до 23 часов запретят стоянку машин на данных участках дорог.
Водителей краевой столицы просят учитывать эти изменения при планировании маршрутов и добираться до места назначения по другим маршрутам.
Между тем в Хабаровском крае действует ограничение движения большегрузов.