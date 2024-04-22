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Несколько улиц перекроют из-за подготовки к Параду Победы в Хабаровске

На некоторых участках не получится даже припарковаться.

Источник: Комсомольская правда

ГИБДД Хабаровска предупреждает водителей города о перекрытии дорог в краевой столице. Причиной станет проведение тренировок на площади имени Ленина. В городе готовятся к Параду Победы. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Дни проведения репетиций уже определены — это пятница и понедельник, 26 и 29 апреля. С 16 до 23 часов движение любого транспорта ограничат на нескольких улицах: Гоголя от Уссурийского бульвара до улицы Муравьева-Амурского; Пушкина от Уссурийского бульвара до улицы Муравьева-Амурского; Уссурийскому бульвару от улицы Шеронова до улицы Пушкина.

Также в эти дни с 13 до 23 часов запретят стоянку машин на данных участках дорог.

Водителей краевой столицы просят учитывать эти изменения при планировании маршрутов и добираться до места назначения по другим маршрутам.

Между тем в Хабаровском крае действует ограничение движения большегрузов.