Несколько улиц перекроют из-за подготовки к Параду Победы в Хабаровске

Дни проведения репетиций уже определены — это пятница и понедельник, 26 и 29 апреля. С 16 до 23 часов движение любого транспорта ограничат на нескольких улицах: Гоголя от Уссурийского бульвара до улицы Муравьева-Амурского; Пушкина от Уссурийского бульвара до улицы Муравьева-Амурского; Уссурийскому бульвару от улицы Шеронова до улицы Пушкина.