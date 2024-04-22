В Новосибирске неделя начнется с дождя

По данным сайта «Яндекс Погода» днем будет облачно с прояснениями. Столбики термометров поднимутся до +10 градусов. Ветер подует северо-западный со скоростью до 6 метров в секунду. Атмосферное давление составит 748−750 миллиметров ртутного столба.