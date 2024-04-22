Больше 1000 мешков мусора вывезли с улиц Хабаровска за сутки

В Хабаровске за сутки вывезли 1082 мешка мусора. Об этом сообщает администрация краевой столицы. На дорогах города работали 15 единиц техники днем и восемь — ночью. подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
За сутки произошло 11 дорожно-транспортных происшествий. О пострадавших в авариях пока не сообщается. Специалисты зарегистрировали один пожар и четыре возгорания. На пульт полиции поступило 615 вызовов.
Утром 22 апреля на маршруты города выехали 484 единицы общественного транспорта, среди которых 441 автобус, 24 трамвая и 19 троллейбусов.
В Хабаровске в понедельник ожидается 13−15 градусов тепла. Северо-восточный ветер усилится от трех до восьми метров в секунду. Осадков в краевой столице не прогнозируют, так что плащи и зонтики можно оставить дома. Погода точно будет хорошей.