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Больше 1000 мешков мусора вывезли с улиц Хабаровска за сутки

В администрации рассказали об обстановке в городе.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске за сутки вывезли 1082 мешка мусора. Об этом сообщает администрация краевой столицы. На дорогах города работали 15 единиц техники днем и восемь — ночью. подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

За сутки произошло 11 дорожно-транспортных происшествий. О пострадавших в авариях пока не сообщается. Специалисты зарегистрировали один пожар и четыре возгорания. На пульт полиции поступило 615 вызовов.

Утром 22 апреля на маршруты города выехали 484 единицы общественного транспорта, среди которых 441 автобус, 24 трамвая и 19 троллейбусов.

В Хабаровске в понедельник ожидается 13−15 градусов тепла. Северо-восточный ветер усилится от трех до восьми метров в секунду. Осадков в краевой столице не прогнозируют, так что плащи и зонтики можно оставить дома. Погода точно будет хорошей.

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