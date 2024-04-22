Больше 1000 мешков мусора вывезли с улиц Хабаровска за сутки

В Хабаровске в понедельник ожидается 13−15 градусов тепла. Северо-восточный ветер усилится от трех до восьми метров в секунду. Осадков в краевой столице не прогнозируют, так что плащи и зонтики можно оставить дома. Погода точно будет хорошей.