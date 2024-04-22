Для защиты дорог от паводков в Приморье расчистят русла четырех рек

На сегодняшний день приморское территориальное управление Росрыболовства реализовывает пять проектов, включающих работы по защите инфраструктуры от негативного воздействия паводков и тайфунов на реках Раздольная, Лидовка, Арсеньевка и Зеркальная. Предполагается, что очищать и расширять русла рек специалисты будут вдоль автодорог муниципального и городского значения в четырех районах Приморского края.