Для защиты дорог от паводков в Приморье расчистят русла четырех рек

Для предотвращения затоплений дорог и деформаций мостов во время сильных дождей и тайфунов в Приморье планируется провести чистку четырех рек, сообщает ИА PrimaMedia.
На сегодняшний день приморское территориальное управление Росрыболовства реализовывает пять проектов, включающих работы по защите инфраструктуры от негативного воздействия паводков и тайфунов на реках Раздольная, Лидовка, Арсеньевка и Зеркальная. Предполагается, что очищать и расширять русла рек специалисты будут вдоль автодорог муниципального и городского значения в четырех районах Приморского края.
Эти антипаводковые меры необходимы для предотвращения и уменьшения негативного воздействия наводнений на транспортную инфраструктуру, экономическую стабильность и благополучие жителей в периоды таяния снега, неблагоприятных природных явлений и обильных дождей.
Напомним, ранее сообщалось о том, что из-за переливов в крае наблюдается сложная дорожная обстановка. В Минтрансе рассказали, на каких дорогах по состоянию на 22 апреля отсутствует проезд.