За сутки в Приморье потушили 19 природных пожаров

В Приморье за сутки потушили 19 природных пожаров, сообщает ИА PrimaMedia. Как уточнили в пресс-службе правительства региона, их общая площадь составила более 360 гектаров. По данным на утро понедельника, 22 апреля, все возгорания ликвидированы.
На землях лесного фонта ликвидировано шесть пожаров в Лесозаводском и Уссурийском городских округах, Спасском муниципальном районе и в Пожарском округе общей площадью 39,3 гектара.
Еще 13 возгораний на площади в 324 гектара потушили на землях иных категорий — в Яковлевском Красноармейском, Пожарском, Хорольском округах, Уссурийском городском округе, Спасском и Дальнереченском муниципальных районах.
Стоит отметить, что на территории края продолжает действовать особый противопожарный режим. Он предусматривает ряд ограничений, штраф за нарушение которых может составить от 60 тысяч до 2 миллионов рублей.
Также, согласно постановлению губернатора края Олега Кожемяко, в Приморье введен режим повышенной готовности, связанный с природными пожарами.