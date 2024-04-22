Семь новых пожарных депо начали строить в районах Приморья

Две пожарные части появятся в посёлках Смоляниново и Новонежино в Шкотовском районе. По одному планируется в поселениях Новогеоргиевка Октябрьского округа, Самарка — Чугуевского округа и Жариково в Пограничном округе. Также по одному пожарному депо построят в Зеркальном Кавалеровского округа и Крыловке Кировского округа.