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Семь новых пожарных депо начали строить в районах Приморья

Они расположатся в шести муниципалитетах.

Источник: МЧС РФ

Новые пожарные депо начали строить в Приморье, их будет семь в шести муниципалитетах, сообщил в своём Telegram-канале губернатор края Олег Кожемяко.

Две пожарные части появятся в посёлках Смоляниново и Новонежино в Шкотовском районе. По одному планируется в поселениях Новогеоргиевка Октябрьского округа, Самарка — Чугуевского округа и Жариково в Пограничном округе. Также по одному пожарному депо построят в Зеркальном Кавалеровского округа и Крыловке Кировского округа.

В посёлке Смоляниново пожарная часть будет рассчитана на четыре выезда. Остальные новые депо — на два выезда.

Губернатор Приморья отметил, что строиться будут современные помещения, которые оснастят оборудованием и спецтехникой. Это позволит быстрее и эффективнее реагировать в случае ЧС. Планируется, что все новые пожарные депо заработают к концу 2024 года.

Напомним, в феврале 2024 года пожарная часть появилась на стыке трёх границ: России в Приморье, Китая и КНДР. Это депо призвано прикрывать от ландшафтных пожаров два населённых пункта и пограничные заставы.

МЧС