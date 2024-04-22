В России началась самая длинная рабочая неделя года

17 апреля результаты опроса SuperJob показали, что в период между майскими праздниками в 2024 году будут оформлять отпуск 13% работающих россиян, отмечает RT. 57% респондентов не собираются уходить в отпуск на майские, 18% работают по сменному графику, а 12% не определились с ответом. Всего в опросе приняли участие 1,6 тыс. респондентов в возрасте старше 45 лет, пишет Life.ru.