В России началась самая длинная рабочая неделя года

Календарные нерабочие дни в мае — 4−5, 11−12, 18−19,
Указанное расписание праздничных и нерабочих дней относится к людям, чей обычный график — 5/2.
17 апреля результаты опроса SuperJob показали, что в период между майскими праздниками в 2024 году будут оформлять отпуск 13% работающих россиян, отмечает RT. 57% респондентов не собираются уходить в отпуск на майские, 18% работают по сменному графику, а 12% не определились с ответом. Всего в опросе приняли участие 1,6 тыс. респондентов в возрасте старше 45 лет, пишет Life.ru.
10 апреля «Известия» писали, что сервисы МТС Travel и Bronevik.com проанализировали, куда россияне отправятся отдыхать в период майских праздников. Лидером по количеству бронирований туристического жилья внутри страны стал Санкт-Петербург, а из зарубежных направлений чаще всего путешественники выбирали Белоруссию.
3 апреля экономист Ольга Белякова рассказала, что длительные каникулы на майские праздники не стоит позиционировать как потерю для экономики страны. По словам эксперта, заработная плата начисляется ежемесячно, поэтому длительность каникул не сказывается на ее величине, пишет НСН.