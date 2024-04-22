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В Красноярске начался паводок на реке Кача

В Красноярске, начиная с 17 апреля, специалисты главного управления по ГО, ЧС и ПБ фиксируют рост уровня воды в реке Кача.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

Тем не менее, в настоящее время он сохраняется ниже средних значений.

Так, на мосту по улице Обороны в конце прошлой недели уровень воды составлял 200 см (при критическом 350 — см), а на пешеходном мосту на Кирова — 115 см (при критическом — 400 см).

В мэрии сообщили, что паводок на реке Бугач уже заканчивается. Благодаря выполненным в прошлые годы работам в этом году он прошел без чрезвычайных ситуаций: подтоплений придомовых территорий и жилых домов не зафиксировано, обращений от жителей не поступало.

​Паводок на Енисее ожидается в Красноярске в июне​.​

Сейчас специалисты продолжают ежедневно контролировать ситуацию на городских реках. Напомним, в городе действуют 7 водомерных постов на реках Бугач, Базаиха, Кача, Паниковка, а также на ручьях Бугачевский, Моховой и Серебряный.