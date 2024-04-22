В Красноярске начался паводок на реке Кача

В мэрии сообщили, что паводок на реке Бугач уже заканчивается. Благодаря выполненным в прошлые годы работам в этом году он прошел без чрезвычайных ситуаций: подтоплений придомовых территорий и жилых домов не зафиксировано, обращений от жителей не поступало.