Глава СКР Бастрыкин запросил информацию об обманутых пайщиках в Новосибирске

Письмо о нарушении прав членов потребительского жилищно-строительного кооператива ГК «Дискус» составила одна из жительниц Новосибирской области. В 2020 году она купила квартиру, но собственное жильё так и не получила. Отмечается, что сроки сдачи МКД в эксплуатацию постоянно меняются.