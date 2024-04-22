Глава СКР Бастрыкин запросил информацию об обманутых пайщиках в Новосибирске

Александр Бастрыкин потребовал повторный доклад о ситуации. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
Письмо о нарушении прав членов потребительского жилищно-строительного кооператива ГК «Дискус» составила одна из жительниц Новосибирской области. В 2020 году она купила квартиру, но собственное жильё так и не получила. Отмечается, что сроки сдачи МКД в эксплуатацию постоянно меняются.
Изначально конфликт между пайщиками и ГК «Дискус» развернулся в социальных сетях. Возбуждено дело по статье «Мошенничество». Председатель СКР Бастрыкин потребовал у руководителя СУ СКР по Новосибирской области Евгения Долгалева очередной доклад о проведённых мероприятиях и причинах затягивания расследования.
Ранее «МК в Новосибирске» писал о том, что в Ленинском районе Новосибирска пропал 10-летний мальчик с чёрными глазами.