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Глава СКР Бастрыкин запросил информацию об обманутых пайщиках в Новосибирске

Несколько лет назад пайщики потребительского жилищно-строительного кооператива ГК «Дискус» приобрели квартиры в строящемся доме, но здание до сих пор строится.

Источник: Следственный комитет РФ

Александр Бастрыкин потребовал повторный доклад о ситуации. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Письмо о нарушении прав членов потребительского жилищно-строительного кооператива ГК «Дискус» составила одна из жительниц Новосибирской области. В 2020 году она купила квартиру, но собственное жильё так и не получила. Отмечается, что сроки сдачи МКД в эксплуатацию постоянно меняются.

Изначально конфликт между пайщиками и ГК «Дискус» развернулся в социальных сетях. Возбуждено дело по статье «Мошенничество». Председатель СКР Бастрыкин потребовал у руководителя СУ СКР по Новосибирской области Евгения Долгалева очередной доклад о проведённых мероприятиях и причинах затягивания расследования.

Ранее «МК в Новосибирске» писал о том, что в Ленинском районе Новосибирска пропал 10-летний мальчик с чёрными глазами.

СК