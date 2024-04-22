Сильнейшие ватерполисты ДФО выступили на чемпионате Хабаровска по водному поло

— Соревнования носили традиционный характер — матчевая встреча. Задача была помериться силами, совершенствовать технику, повышать соревновательный опыт. В старшей группе игроки «Наутилуса» оказались более выносливыми и одержали победу. Команда «Дельфина» имеет меньше тренировочной практики, и этот матч играла без замен, ровно четыре полевых игрока и вратарь. Им просто не хватило сил. А в младшей категории у нас выступали новобранцы, они только научились плавать и это их всего второй соревновательный опыт. В целом, я нашими детьми доволен. От опытных ребят из Благовещенска мы сократили отрыв в количестве мячей. Раньше их было 5−6, сейчас — буквально 1−2 мяча проигрываем. Ребята более-менее стали понимать, что делать с мячом, когда он к ним попадает в руки. И это уже радует. Парни поборолись и обошли Дальнегорск. Набрались опыта, посмотрели над какими ошибками стоит поработать. Будем тренироваться, выходить на более высокий уровень и готовиться к зональному первенству, — рассказал главный тренер сборной г. Хабаровска по водному поло, тренер СШОР «Дельфин» Александр Егорчев.