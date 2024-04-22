Сильнейшие ватерполисты ДФО выступили на чемпионате Хабаровска по водному поло

В Хабаровске завершился чемпионат и первенство СШОР «Дельфин» по мини водному поло, посвященный памяти Владимира Степина. Помимо хозяев турнира выступили ватерполисты из Благовещенска, Дальнегорска, а также «Наутилуса-Южный» и «Лидера» (Хабаровск). Соревнования проходили два дня по круговой системе, в матчах принимали участие команды двух возрастных групп, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе СШОР «Дельфин».
В младшей возрастной группе (2010 год рождения и младше) команда хозяев заняла 2 место. В ее составе выступили воспитанники СШОР: Сергей Алексеенко, Руслан Родионов, Артём Шалаев, Антон Савков, Владислав Нуряев, Даниил Тихоновский, Иван Острославский и Виталий Акбашев. Хабаровчане только в одной встрече уступили более опытной команде из Благовещенска с минимальным счетом 6:7.
— Соревнования носили традиционный характер — матчевая встреча. Задача была помериться силами, совершенствовать технику, повышать соревновательный опыт. В старшей группе игроки «Наутилуса» оказались более выносливыми и одержали победу. Команда «Дельфина» имеет меньше тренировочной практики, и этот матч играла без замен, ровно четыре полевых игрока и вратарь. Им просто не хватило сил. А в младшей категории у нас выступали новобранцы, они только научились плавать и это их всего второй соревновательный опыт. В целом, я нашими детьми доволен. От опытных ребят из Благовещенска мы сократили отрыв в количестве мячей. Раньше их было 5−6, сейчас — буквально 1−2 мяча проигрываем. Ребята более-менее стали понимать, что делать с мячом, когда он к ним попадает в руки. И это уже радует. Парни поборолись и обошли Дальнегорск. Набрались опыта, посмотрели над какими ошибками стоит поработать. Будем тренироваться, выходить на более высокий уровень и готовиться к зональному первенству, — рассказал главный тренер сборной г. Хабаровска по водному поло, тренер СШОР «Дельфин» Александр Егорчев.
Следующий турнир по водному поло, чемпионат и первенство г. Хабаровска пройдет в апреле, также в бассейне «Дельфин». А в мае ватерполисты отправятся в Благовещенск на первенство ДФО.