Жителей Хабаровского края приглашают на конкурс «Дальний Восток — Земля приключений»

Призовой фонд конкурса составляет 7,2 миллиона рублей. По итогам конкурса определят более 10 победителей и призеров. Главный приз конкурса составит три миллиона рублей. Чтобы участвовать в конкурсе, надо подать заявку на сайте путешественникДВ.рф, уведомить МЧС России, поехать в любой регион Дальнего Востока. Видео и фото этого путешествия нужно предоставить. Участвовать могут дети старше 10 лет и взрослые, Путешествие должно быть совершено в любой период с 1 сентября 2022 по 30 декабря 2024.