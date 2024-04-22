Жителей Хабаровского края приглашают на конкурс «Дальний Восток — Земля приключений»

Прием заявок на конкурс на лучшее путешествие «Дальний Восток — Земля приключений» стартует в мае. Присоединиться к творческому состязанию приглашают и жителей Хабаровского края. Как отметил заместитель председателя правительства Российской Федерации — полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, визиты на Дальний Восток — это возможность проверить себя в других условиях. Такие путешествия помогают человеку стать увереннее, увидеть природу своими глазами. Благодаря конкурсу удастся привлечь на Дальний Восток больше посетителей.
Отмечается, что количество туристов, приезжающих на Дальний Восток, увеличивается в разы. Рост фиксируется в Хабаровском крае, но пока регион не в лидерах. Первые места поделили Приморский край и Камчатка.
Призовой фонд конкурса составляет 7,2 миллиона рублей. По итогам конкурса определят более 10 победителей и призеров. Главный приз конкурса составит три миллиона рублей. Чтобы участвовать в конкурсе, надо подать заявку на сайте путешественникДВ.рф, уведомить МЧС России, поехать в любой регион Дальнего Востока. Видео и фото этого путешествия нужно предоставить. Участвовать могут дети старше 10 лет и взрослые, Путешествие должно быть совершено в любой период с 1 сентября 2022 по 30 декабря 2024.